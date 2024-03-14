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زلزال قوي يضرب الجبل الأسود بين البوسنة ومونتينيغرو

14 مارس 2024
زلزال قوي يضرب الجبل الأسود بين البوسنة ومونتينيغرو

وطنا اليوم:ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة فجر الخميس، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.
وأفاد بيان للمعهد الأمريكي، بأن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5,4 درجة يقع في غرب مونتينيغرو (الجبل الأسود) على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا عن مدينة نيكسيتش ونحو 25 كيلومترا عن مدينة بيليتسا البوسنية.
وقدر عمق هذه الهزة بـ 7,6 كيلومترات وشعر بها سكان ساراييفو ومنطقة غرب البلقان التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.
وكان زلزال بقوة 5,7 درجات المنطقة نفسها في نيسان/أبريل 2022، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين في ستولاك بالبوسنة.


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