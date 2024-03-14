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عقيد إسرائيلي: لهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة

14 مارس 2024
عقيد إسرائيلي: لهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة

وطنا اليوم:قال العقيد (احتياط) في الجيش الإسرائيلي، رونين كوهين، إن إسرائيل قادرة على شن حرب في الجبهة الشمالية لكن التكلفة ستكون باهضة للغاية.
وبحسب صحيفة “جورزاليم بوست” تحدث كوهين في مقابلة إذاعية عن إمكانية الحرب ضد حزب الله اللبناني وسبب عدم تصعيد الحرب في الشمال، وقال: “لست متأكداً من أن القيادة العليا مستعدة لشن حرب في الشمال، ولست متأكداً من أننا في وضع القدرة الحقيقية على التعامل مع مثل هذه الحرب، نحن قادرون ولكن التكلفة ستكون باهظة للغاية”.
وأضاف: “بالطبع الأميركيون هم آخر من يريد الحرب في الشمال، ونحن نعتمد عليهم من حيث التسليح، القيادة العليا تفضل التوصل إلى اتفاق”.
وقال كوهين إنه “عندما نكون في حالة حرب، يدخل زعيم حزب الله حسن نصر الله بسرعة إلى مخبأ، لا نريد أن نبدأ حربا، ومن الواضح أن مثل هذا الاغتيال سيؤدي لبدء الحرب، ولهذا السبب لا يزال نصر الله على قيد الحياة”.
واعتبر حسن نصر الله، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي “مستنزف”، مشددا على أن القصف المتبادل منذ أشهر بين مقاتليه في جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يمنع إسرائيل من شنّ حرب على لبنان.
وقال نصر الله، في كلمة ألقاها عبر شاشة أمام حشد من أنصاره إن “الجيش الإسرائيلي مستنزف، من الجبهة الشمالية (اللبنانية) والضفة الغربية وغزة”، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تملك أعدادا كافية من الجنود لشنّ حرب على لبنان.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ الثامن من أكتوبر أي غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة.
ويكرّر حزب الله القول إن وقف هجماته ضد إسرائيل مرتبط بالتوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت شدّد مؤخرا على أن أي هدنة في غزة لن تحيّد إسرائيل عن هدفها الرامي إلى إبعاد حزب الله من جنوب لبنان، محذرا من أنه إذا تعذّر إيجاد حل دبلوماسي للوضع “فسنفعل ذلك بالقوة”.


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