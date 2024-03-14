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إسرائيل ترصد محاولة تسلل غواصين قرب الشواطئ الشمالية لغزة

14 مارس 2024
إسرائيل ترصد محاولة تسلل غواصين قرب الشواطئ الشمالية لغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد الجيش، يوم الأربعاء، غواصين حاولا التسلل قرب الشواطئ الشمالية لقطاع غزة.

وحسبما ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فإن الجيش الإسرائيلي رصد “مشتبهين” يرتديان معدات غوص، وهما يدخلان البحر في شمال غزة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ووفق الموقع، فإن سفينة تعقبت الغواصين وأطلقت طلقات تحذيرية، الأمر الذي جعلهما يهربان عائدين إلى الساحل.


ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن هذه المحاولة بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عندما هاجمت الحركة في السابع من أكتوبر إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل شنت بعد ذلك هجوما جويا وبحريا وبريا أدى إلى مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني.

ومنذ نشوب الحرب في غزة، تصاعد العنف أيضا في الضفة الغربية مع تكثيف الغارات العسكرية الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع .


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