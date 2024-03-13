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الأردن يدين مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

14 مارس 2024
الأردن يدين مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا

وطنا اليوم_دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الإجرامي الذي تعرض له ثلاثة رهبان مصريين في دير قبطي في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والإرهاب وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين والرموز الدينية، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولأسر الضحايا رحمهم الله.


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