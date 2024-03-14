حماس تشيد بموقف عشائر غزة

وطنا اليوم_أشادت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) بما وصفته بالموقف الوطني المسؤول لعائلات #غزة وعشائرها، الذي “رفض بحسم، التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني”.



وقالت الحركة في بيان إن #العائلات و #العشائر أكدت دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات #الاحتلال “العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.





وأضافت أن هذا الموقف يثبت “وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية”.