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وزير الخارجية الأميركي: هناك مقترح قوي الآن لوقف النار بغزة

14 مارس 2024
وزير الخارجية الأميركي: هناك مقترح قوي الآن لوقف النار بغزة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن هناك مقترح قوي الآن لوقف النار بغزة، متسائلا إذا كانت حماس ستقبل به.

أوضح بلينكن أن أمام حماس اقتراح قوي على الطاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإخراج الرهائن، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف بلينكن أن إنشاء ممر بحري للمساعدات لغزة سيستغرق وقتا، كما أنه ليس بديلا عن الطرق البرية لإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بعمليات سلب ونهب للمساعدات في غزة.

وأفاد بلينكن، أنه سيتم توزيع مليوني وجبة يوميا في غزة عند إنشاء الممر البحري.

وتوقع بلينكن عودة المساعدات من خلال رفح وكرم أبو سالم، مطالبا إسرائيل بفتح أكبر عدد ممكن من النقاط لإيصال المساعدات لغزة.

ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قتل عضواً في حركة حماس يدعى “محمد أبو حسنة”، في ضربة جوّية على مستودع المساعدات في رفح بجنوب غزّة.

وقال الجيش، إنّ “حسنة” كان في قسم الدعم القتالي في الجناح العسكري لحماس، وكان ينسّق الأنشطة بين مختلف وحدات الحركة، فضلا عن التواصل مع نشطاء حماس الميدانيين وتوجيههم، كذلك كان مسؤولاً عن غرفة عمليّات استخباراتية توفّر معلومات عن مواقع الجيش الإسرائيلي.


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