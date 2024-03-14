شكاوى من استغلال بالقطاع الخاص و”العمل”: تحديد دوام المنشآت متروك للقطاع الخاص

وطنا اليوم_أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن بلاغ رئيس الوزراء الذي حدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص. وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.

وكان مصدر عمالي أن هناك عدد من الشكاوى فيما يخص قرار الحكومة بتحديد ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك للقطاع العام مشيرا الى أن في كل عام هذه القرارات لا تشمل القطاع الخاص حيث يقوم مدراء الشركات الخاصة استغلال الموظفين وعدم الرحمة بهم ، ودائما ما يكرروا التساؤل لماذا لا يوجد لوائح أو قواعد من الحكومة بحق العاملين بالقطاع الخاص.

وتجدر الاشارة الى ان الحكومة حددت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك مؤخرا ببلاغ رسمي لجميع القطاعات الحكومية وطبق القرار على الهيئات و الجامعات و المؤسسات الحكومية فقط من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظُهر ،ولكن ورود شكاوى من موظفي القطاع الخاص أنه هذه القوانين وفي جميع المناسبات لا تطبق عليهم و لا تحكم مسؤول العمل بتطبيقها.

