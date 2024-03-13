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عاجل الخصاونة : تهجير الفلسطينيين نحو الاردن خط احمر وخرق اسرائيلي للمعاهدة

14 مارس 2024
عاجل الخصاونة : تهجير الفلسطينيين نحو الاردن خط احمر وخرق اسرائيلي للمعاهدة

وطنا اليوم_اعاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التأكيد رفض الاردن القاطع لاي محاولات لتهجير الفلسطيين خارج ارضهم او خلق ظروف تؤدي الى التهجير.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية مع الزميل الدكتور هاني البدري ضمن برنامج نيران صديقة على قناة عمان تي في مساء الاربعاء ، ان عملية التهجير للفلسطينين غير ماثلة في هذه الفترة ، ولكن موقفنا تم الاعلان عنه منذ بداية الحرب على غزة بأن التهجير القصري للفلسطيين خارج ارضهم يعتبر خط احمر للاردن وخرقا لمعاهدة السلام بين الاردن واسرائيل.

واضاف ان التهجير القصري يشكل خطورة على المصالح العليا للدولة الاردنية ومحاولة لانهاء القضية الفلسطينية.


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