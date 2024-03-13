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شكاوى من ارتفاع جنوني بأسعار دجاج النتافات في رمضان

14 مارس 2024
شكاوى من ارتفاع جنوني بأسعار دجاج النتافات في رمضان

وطنا اليوم_قال عضو الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن إبراهيم الرواحنة إن سبب ارتفاع أسعار دواجن النتافات يعود لتهافت المواطنين على الشراء بكميات كبيرة إلى جانب وجود نفوق في الدواجن في بعض المزارع الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب وقلة العرض.

واضاف الرواحنة ،أن الاتحاد وفر 25 مليون طير من الدجاج لشهر رمضان، علما أن حاجة السوق 20 مليون طير إضافة إلآ وجود نحو ستة آلاف طن من الدجاج المجمد المستورد والمحلي.

وأكد أن الأسعار سوف تتراجع بشكل كبير خلال العشرة أيام الأولى من رمضان، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في هذا الوقت.

وجاءت تصريحات الرواحنة ردا على شكاوى مواطنين وأصحاب نتافات دجاج في محافظة مأدبا مادبا قالوا فيها إن ارتفاعا جنونيا طال أسعار دجاج النتافات في بداية الشهر الفضيل.

ووصل سعر كيلو دجاج النتافات إلى دينارين وفق الشكاوى، في الوقت الذي كان به سعر الكيلو الواحد وفق أصحاب النتافات قبيل شهر رمضان بين دينار وربع ودينار وأربعين قرش للكيلو.

مواطنون انتقدوا عدم تدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وعدم وضع سقوف سعرية لأسعار الدواجن، فيما قالت الوزراة إنها رصدت ارتفاع 11 سلعة منها دجاج النتافات بنسبة 4٪ واصفة الدجاج بأنه سلعة تخضع للعرض والطلب.


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