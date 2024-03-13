الخصاونة : ليس بمقدور الدولة دعم أسعار المحروقات ورفع الرواتب

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، إن حكومته تمكنت أن تنأى بالبلد عن كوارث كل الاقتصاديات المتمثلة حاقت بها وأصابتها.



وأضاف الخصاونة،، أن جميع الدول التي تمتلك اقتصادات غير مصدرة للنفط قد هبطت قيمة عمولتها وأصابتها اثار تضخمية بنسب تتراوح 35-70، وجرى فيها فرض قيود متعددة على التحويلات المصرفية والمالية بالعمالة الصعبة



وأشار إلى أن الأردن حافظ على الأثر التضخم لم يتجاوز 4.2 بالمئة، وللعام كان 2.1 بالمئة.



وعن عدم إحساس الناس بالنتائج الاقتصادية، شدد على أن “اطار التوقع أن تستمر الدولة في دور الدولة الراعية والرعوية.. هذا لا نقدر عليه”.



وبين، أن دعم أسعار المشتقات النفطية ورفع الرواتب ليس بمقدور الإمكانات المالية للدولة الأردنية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقويض السياسة المالية ويدخلنا إلى مساحات خطيرة مرتبطة بالسياسات السلامة المالية ويؤدي إلى تضرر الطبقة الوسطى.



وأوضح أن برنامج التسهيل الممتد الذي تم إنجازه مع صندوق النقد الدولي، يشكل شهادة نجاح منقطع النظير للدولة الأردنية، قوامه المركزي أنه وسع الإيرادات الضريبية والتي ارتفعت بشكل كبير جدًا.



وشدد على أن مراجعة النظام الضريبي تقتضي أن نكون في ظروف ليست فيها ضغوط متغيرات ربما تؤثر على التدفقات المالية التي نحتاجها، “يحتاج إلى وقفات، ويجب أن تكون الظروف المحيطة لا تقودنا إلى مغامرة”.