المستشفى التخصصي يعلن عن تسليم دفعة جديدة من الحليب والمستلزمات  الطبية إلى مستشفى شهداء الأقصى في خان يونس

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تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المتواصل للمستشفيات العاملة في القطاع في هذه الظروف الصعبة.

‎وفي سياق اخر، تمكن المستشفى التخصصي ضمن حملات توفير وجبات ساخنة تحديدا في شمال القطاع من توفير 1200 وجبة ساخنة للعاملين والمرضى في مجمع مستشفى الشفاء في شمال غزة والذي يعاني من مجاعة حقيقية. يأتي هذا الدعم في إطار جهود المستشفى لتخفيف معاناة الأهل هناك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

‎وتقدم الدكتور فوزي الحموري بالشكر الي كوادر المستشفى التخصصي الذين يتطوعون حاليا للعمل في غزة ومنهم الدكتور أسامة حامد والممرض مصطفى أبو حوسة على جهودهم الإنسانيةالتي قدموها.

‎ندعوا الله عز وجل أن يخفف عن أهلنا في غزة وينصرهم وأن يشفي جرحاهم ويتقبل شهداءهم