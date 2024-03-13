بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

المستشفى التخصصي يعلن عن تسليم دفعة جديدة من الحليب والمستلزمات  الطبية إلى مستشفى شهداء الأقصى في خان يونس

14 مارس 2024
المستشفى التخصصي يعلن عن تسليم دفعة جديدة من الحليب والمستلزمات  الطبية إلى مستشفى شهداء الأقصى في خان يونس

تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المتواصل للمستشفيات العاملة في القطاع في هذه الظروف الصعبة.
‎وفي سياق اخر، تمكن المستشفى التخصصي ضمن حملات توفير وجبات ساخنة تحديدا في شمال القطاع من توفير 1200 وجبة ساخنة للعاملين والمرضى في مجمع مستشفى الشفاء في شمال غزة والذي يعاني من مجاعة حقيقية. يأتي هذا الدعم في إطار جهود المستشفى لتخفيف معاناة الأهل هناك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
‎وتقدم الدكتور فوزي الحموري  بالشكر الي  كوادر المستشفى التخصصي الذين يتطوعون حاليا للعمل في غزة ومنهم الدكتور أسامة حامد والممرض مصطفى أبو حوسة على جهودهم الإنسانيةالتي قدموها.
‎ندعوا الله عز وجل أن يخفف عن أهلنا في غزة وينصرهم وأن يشفي جرحاهم ويتقبل شهداءهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:46

واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

03:44

الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

02:25

أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة

02:14

انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

01:11

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

00:21

المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

00:09

سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

23:25

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

22:36

عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

21:52

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

21:30

وفاة طفل دهساً في اربد

20:46

الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

وفيات
وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024وفيات الإثنين 11-3-2024