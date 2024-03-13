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ضبط ثلاثة أشخاص تورّطوا بالاحتيال الإلكتروني على مواطنين

13 مارس 2024
ضبط ثلاثة أشخاص تورّطوا بالاحتيال الإلكتروني على مواطنين



الأسلوب الاحتيالي جرى التحذير منه لأكثر من مرة، بإيهام الضحايا الحصول على مرابح مادية مقابل القيام بمهام يومية وفتح محافظ بأسمائهم واستخذامها لاجراء تحويلات مالية غير قانونية لخارج البلاد


وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تمكّنوا من خلال التحقيق بعدد من الشكاوى التي وردت إليهم، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بالاحتيال الإلكتروني على العديد من المواطنين.

وتتلخص طريقة الاحتيال قيام أولئك المحتالين بارسال رسائل الكترونية وايهام الضحايا بالحصول على مرابح مالية مقابل القيام بمهمات يومية، ويُطلب منهم إنشاء عدد من المحافظ الإلكترونية وذلك لاستخدامها في عملية الاحتيال، ومن ثم القيام باستخدام تلك المحافظ لتحويل الأموال إلى منصّات لتداول العملات الرقمية خارج الأردن أضافة الى الطلب منهم ايداع مبالغ مالية والحصول على ارباح وفوائد ويتم بعد طلك تحويلها كذلك لخارج البلاد .

وتجدد وحدة الجرائم الإلكترونية تحذيرها من التعامل مع منصات غير موثوقة، بها وتدّعي بالحصول على الربح مقابل تنفيذ مهمات أو استخدام المحافظ الإلكترونية لعمليات تحويل الأموال عبر تلك المواقع، وأكّدت على أهمية المحافظة على خصوصية معلوماتك الشخصية والبنكية حتى لا تقع ضحية للاحتيال المالي الإلكتروني.

#الاردن
#الامن_العام
#ادارة_البحث_الجنائي
#وحدة_مكافحة_الجرائم_الالكترونية
#الإحتيال_المالي_الالكتروني


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