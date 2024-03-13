شريم : نواصل فعالية الإفطار الرمضاني في مجلس قلقيلية .. ونعتذر عن اقامة الفعاليات الأخرى احتراما لشهداء غزة





تقرير : سبأ خلايلة وماجد الخالدي



أقام مجلس قلقيلية، اليوم الأربعاء ، فعالية الإفطار الرمضاني لليوم الثاني على التوالي، عن روح المغفور له بإذن الله الحاج عبدالله اسميك وعن أرواح شهداء قطاع غزة، وذلك بحضور لجنة تحسين مخيم الوحدات وأهالي قلقيلية الكرام.



وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، المدير العام لمجلس قلقيلية، النائب ميادة شريم، أن فعاليات الإفطار الرمضاني شهدت خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، توزيع 1000 وجبة إفطار ما بين مسجد الحاج عبدالله اسميك، وما بين مجلس قلقيلية.



وأضافت شريم أن مجلس قلقيلية ارتأى عدم إقامة أية فعاليات من الألعاب وغيرها، وذلك احترامًا لشهداء وأطفال غزة، منوهة على أن المجلس قد اكتفى بإقامة المسابقات الدينية والإفطار الرمضاني.



وأكدت شريم أن المسؤولية تجاه أهلنا في قطاع غزة كبيرة، وأن الامتناع عن اقامة الفعاليات يأتي ضمن الواجب الإنساني تجاه ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.



وزادت شريم أن فعالية المسابقات الدينية والإفطارات الرمضانية ستتواصل في مجلس قلقيلية ومسجد الحاج عبدالله اسميك، وذلك ضمن الدور المجتمعي الهام الذي يقدمه مجلس قلقيلية.