بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

شريم : نواصل فعالية الإفطار الرمضاني في مجلس قلقيلية .. ونعتذر عن اقامة الفعاليات الأخرى احتراما لشهداء غزة

13 مارس 2024
شريم : نواصل فعالية الإفطار الرمضاني في مجلس قلقيلية .. ونعتذر عن اقامة الفعاليات الأخرى احتراما لشهداء غزة



تقرير : سبأ خلايلة وماجد الخالدي

أقام مجلس قلقيلية، اليوم الأربعاء ، فعالية الإفطار الرمضاني لليوم الثاني على التوالي، عن روح المغفور له بإذن الله الحاج عبدالله اسميك وعن أرواح شهداء قطاع غزة، وذلك بحضور لجنة تحسين مخيم الوحدات وأهالي قلقيلية الكرام.

وقالت مساعد رئيس مجلس النواب، المدير العام لمجلس قلقيلية، النائب ميادة شريم، أن فعاليات الإفطار الرمضاني شهدت خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك، توزيع 1000 وجبة إفطار ما بين مسجد الحاج عبدالله اسميك، وما بين مجلس قلقيلية.

وأضافت شريم أن مجلس قلقيلية ارتأى عدم إقامة أية فعاليات من الألعاب وغيرها، وذلك احترامًا لشهداء وأطفال غزة، منوهة على أن المجلس قد اكتفى بإقامة المسابقات الدينية والإفطار الرمضاني.

وأكدت شريم أن المسؤولية تجاه أهلنا في قطاع غزة كبيرة، وأن الامتناع عن اقامة الفعاليات يأتي ضمن الواجب الإنساني تجاه ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وزادت شريم أن فعالية المسابقات الدينية والإفطارات الرمضانية ستتواصل في مجلس قلقيلية ومسجد الحاج عبدالله اسميك، وذلك ضمن الدور المجتمعي الهام الذي يقدمه مجلس قلقيلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:29

ترتيبات لهجرة الفلسطينيين من غزة بالسفن عبر البحر

04:46

واشنطن تمدد إعفاء للعراق بدفع تكاليف إمدادات كهرباء لإيران

03:44

الحوثيون يعتزمون منع السفن من المرور عبر المحيط الهندي

02:25

أميركا تُنهي صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن لدعم هدنة غزة

02:14

انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

01:11

إعلام عبري: 4 آلاف إلى 6 آلاف جندي لحماس وسط وشمال غزة

00:21

المستشفى التخصصي ينظم يوم طبي مجاني لأهالي مخيم غزة

00:09

سفارة الإحتلال بعمان تحتجز ٤٠٠ جواز سفر أردني .. تفاصيل

23:25

محمود عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

22:36

عاجل: شاهد.. صور تظهر أعمال بناء رصيف على ساحل غزة

21:52

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

21:30

وفاة طفل دهساً في اربد

وفيات
وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024وفيات الإثنين 11-3-2024