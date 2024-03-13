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ولي العهد يلتقي الشيخ ضيف الله القلاب

13 مارس 2024
ولي العهد يلتقي الشيخ ضيف الله القلاب

وطنا اليوم_التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، الشيخ ضيف الله القلاب.

ونشر الشيخ القلاب صورًا مع سمو ولي العهد، على حسابه على فيسبوك، وعلق عليها: تشرفت اليوم بلقاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله المعظم حفظه الله ورعاه في قصر السلام.

وقال القلاب، “تخلل اللقاء الحديث عن الشأن الداخلي والإقليمي وأوضاع الأهل في غزة هاشم”.


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