البنك الأردني الكويتي يحتفل بالمرأة بمناسبة يومها العالمي

وطنا اليوم:في الثامن من آذار من كل عام، يحتفل البنك الأردني الكويتي باليوم العالمي للمرأة، تأكيداً منه على أهمية زيادة الوعي حول “المساواة بين الجنسين” و “الحد من أوجه عدم المساواة” اللتان تندرجان ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وبهذه المناسبة دعا البنك الأردني الكويتي الزميلات للتجمع والالتقاء معاً احتفالاً بإنجازاتهن الّتي يفخر بها البنك بالتعاون مع ” دار نعمة ” التابع لمؤسسة الأميرة تغريد الّتي تمكّن وتؤهّل الفتيات بعد سن ال 18 اللواتي فقدن السند الأسري، لإيمانه بقدرة كل امرأة على الإبداع والاستمرار مهما كانت الظروف.

ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن البنك الأردني الكويتي يدعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع واشراكها في عمليات صنع القرار والمراكز القيادية، حيث تم انتخاب الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس إدارة البنك، لتكون بذلك أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في تاريخ الأردن المصرفي.

حيث بلغت نسبة العاملات من الإناث إلى إجمالي العاملين في البنك في نهاية عام 2023 نحو 38.3٪؜ وهي نسبة مرتفعة إذا تمت مقارنتها بنسبة الإناث من القوى العاملة في الأردن والتي لا تتجاوز ال14.9٪، ونسبة التعيين من الإناث خلال عام 2023 نحو 44%، بالإضافة لوجود 121 سيدة في مناصب إدارية.