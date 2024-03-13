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أسس جديدة لتركيب كاميرات مراقبة على لوحات المركبات

13 مارس 2024
أسس جديدة لتركيب كاميرات مراقبة على لوحات المركبات

وطنا اليوم:عدلت الحكومة أسس وشروط استخدام وادخال وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة التلفزيونية، لتسمح للشركات والمؤسسات بإدخال كاميرات التعرف التلقائي على لوحة أرقام المركبات، شريطة تقديم تعهد أمني لوزارة الداخلية.
وبحسب التعديلات ، يسمح للشركات والمؤسسات بإدخال كاميرات التعرف التلقائي على لوحة أرقام المركبات شريطة تقديم تعهد أمني لوزارة الداخلية باستخدام هذه الكاميرات للغايات التي أدخلت من أجلها فقط ويمنع إدخالها بصفة شخصية.
وبموجب التعديلات يسمح بإدخال واستخدام كاميرات المراقبة الثابتة التي توضع خارج حجرة المركبات للمركبات الكبيرة المخصصة لنقل المواد الخطرة والمركبات المخصصة لنقل الأموال بشرط عدم دعم خاصية الصوت، بالإضافة إلى السماح بإدخال الكاميرات المخصصة لاصطفاف المركبات.
ويسمح بإدخال كاميرات المراقبة للمركبات ذات خاصية التتبع شريطة الحصول على موافقة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
واشترطت التعديلات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تقديم تعهد أمني لوزارة الداخلية باستخدام هذه الكاميرات للغايات التي أدخلت من أجلها فقط وعدم استخدامها على نحو يمس خصوصية الآخرين.
وشملت التعديلات السماح بإدخال واستخدام كاميرات المراقبة المتنقلة سواء كانت تدعم خاصية الصوت أو لا تدعمها داخل حجرة المركبة فقط بالإضافة إلى استخدام الكاميرات الثابتة والمتنقلة المصممة للاستخدام الخارجي والداخلي للمركبات داخل حجرة المركبة فقط، مشروط بالزام المشتري بتقديم تعهد أمني باستخدامها داخل الحجرة فقط.
وعدلت الشروط الجديدة الأسس المتعلقة باستخدام وإدخال الكاميرات التي لا تدعم خاصية الصوت أو الكاميرا الثابتة أو المتحركة والتي تحتوي على مدخل مايكروفون، بحيث اشترط عدم تركيب مايكروفون خارجي نهائيا وفي حال وجود المايكروفون داخلي، أو خارجي مع الإكسسوارات يمنع إدخاله مع الكاميرا.
وتأتي هذه التعديلات بموجب قرار اللجنة المشكلة بموجب كتاب صادر عن وزير الداخلية، لغاية إعادة دراسة تعديلات أسس وشروط استخدام وادخال وتركيب انظمة كاميرات المراقبة التلفزيونية.


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