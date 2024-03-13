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الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

13 مارس 2024
الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93، التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية مأدبة الإفطار.
وأكد جلالة الملك اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في شتى مواقعهم وبجاهزيتهم العالية، وتقديره لما ينفذونه من واجبات بكل احترافية واقتدار.
وحضر مأدبة الإفطار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية.
وأدى جلالته والحضور صلاة المغرب جماعة.


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