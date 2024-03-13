أبناء عشيرة الملكاوي يهبّون لإغاثة غزة..ويطلقون حملة افطار صائم للقطاع

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_لم يقف ضيق الحال عائقا أمام أبناء عشيرة الملكاوي شمال محافظة اربد للمبادرة بجمع التبرعات النقدية لصالح أبناء قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة ومجازر يومية من الاحتلال الإسرائيلي.

وتداعى المئات من أبناء عشيرة الملكاوي ، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، لتنظيم حملة إنسانية وإغاثية كبيرة، لتقديم وجبات الإفطار لصائمين في قطاع غزة التي تُمكّن المحاصرين في غزة من الصمود على أرضهم .

وبحسب القائمين على جمع التبرعات من ابناء العشيرة ، فإنهم نجحوا من جمع قرابة 5 الاف وجبة والعدد في ازدياد ، بعدما حظيت الحملة بقبول واسع من ابناء العشيرة ومشاركة شريحة كبيرة منهم في جمع التبرعات، لا سيما وأنهم شاهدوا أثرها الإيجابي في نفوس أبناء غزة بعد توثيق عمليات إيصال المساعدات بالصور والفيديوهات.



المنسق العام للمبادرة الدكتور المهندس احمد فواز ملكاوي قال أنه وبسبب الضروف القاسية التي يعيشها ابناء قطاع غزة و التي وصلت إلى حد المجاعة بسبب الطغيان الصهيوني عليهم ، إجتمع ابناء عشيرة الملكاوي على قلب رجل واحد وبهمة عالية ، وكغيرهم من ابناء العشائر الأردنية .



مبيناً انه سيتم التبرع من خلال محافظ اللجنة على نظام وجبة إفطار صائم ، بهدف تقديم أقل ما يمكن تجاه الأهل في قطاع غزة والمتمثلة بتأمين 500 وجبة إفطار يومياً للصائمين في القطاع المنكوب وعلى مدار الشهر الفضيل وبعدد إجمالي 15000 وجبة ، تقدم من خلال مكاتب مرخصة لهذه الغاية وضمن القانون .



وأشاد الملكاوي بالإقبال المتزايد من ابناء العشيرة على التبرع ، مشيراً لقوله صل الله عليه وسلم: (من فطر صائماً كان له مثل أجره ، دون ان ينقص من أجره شيئ) ..