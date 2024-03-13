إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

وطنا اليوم:أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة إربد تجاوزات لبسطات ومحال تجارية على الأرصفة والشارع العام وسط مدينة إربد التجاري.

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجنة واصلت جولاتها الرقابية على الأسواق في إربد للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وإعلان الأسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس والجهات المعنية.

وأكد أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.

ودعا الحوامدة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية المواد الغذائية أو التلاعب بالموازين.

وجرى في أول أيام شهر رمضان المبارك إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.