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الاحتلال يغتال قيادي في حركة حماس جنوب لبنان

13 مارس 2024
الاحتلال يغتال قيادي في حركة حماس جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل القيادي في حركة حماس هادي علي مصطفى بقصف استهدف سيارة كانت تقله في لبنان.
وأضاف: “كان هادي مصطفى متورطا في توجيه خلايا تخريبية ونشاطات ميدانية للاعتداء على أهداف إسرائيلية ويهودية في دول مختلفة حول العالم”.
وتابع: “كما كان عنصرا رائدا في قسم البناء التابع للمنظمة والذي كان يديره سمير فندي وهو أحد المقربين من صالح العاروري، الذي تم القضاء عليه معه”.
وأشار الجيش الإسرائيلي، في نفس البيان، إلى أنه سيستمر في “التصرف ضد منظمة حماس الإرهابية في كل ساحة تنشط فيها”.
وذكرت تقارير إعلامية أن هادي علي مصطفى يعد “أحد كوادر حماس”، وهو مسؤول عن الدعم اللوجستي، وينحدر من مخيم الرشيدية.
ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد من كتائب القسام في لبنان، الذي سقط في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة بمدينة صور.


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