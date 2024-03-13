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استشهاد 88 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

13 مارس 2024
استشهاد 88 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية “إلى 31 ألفا و272 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء: “ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و272 شهيدا و73 ألفا و24 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 10 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 88 شهيدا و135 مصابا”.

وأكدت الوزارة أن “72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء” منذ 7 أكتوبر .

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.


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