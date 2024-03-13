ارتفاع كبير على أسعار بعض أصناف الخضار بالأردن

وطنا اليوم:كشفت نشرة السوق المركزي حجم الخضار والفواكه والورقيات الواردة للسوق في أول أيام رمصان الأربعاء، بالإضافة إلى أسعارها، حيث بينت ارتفاعا في أسعار بعض الأصناف.

وورد للسوق المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء نحو 2411,728 طنا من الخضار والفواكه والورقيات، منها 1862,245طن خضار، و389,070 طن فواكه، 1862,245 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 – 50 قرشا، والبصل الناشف 25 – 35 قرشا، والثوم 250 – 325 قرشا، والبطاطا 30 – 40 قرشا، والبندورة 7 – 15 قرشا، والجزر 30 – 40 قرشا، والخيار 50 – 25 قرشا، والزهرة 20 – 30 قرشا، والليمون 30 – 40 قرشا، والموز البلدي 50 – 75 قرشا، الباميا 450 قرش – 500 قرش.

وشهدت أسعار الدوالي ارتفاعا كبيرا إذ بلغ سعر الكيلو بين 5 إلى 8 دنانير، وبلغ سعر اللوز الأخضر 12 دينار للكيلو.