حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني يعقد مؤتمره السنوي الثاني

وطنا اليوم – عقد حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني مؤتمره السنوي الثاني، في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان في راس العين، بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للحزب.

وبدأ المؤتمر السنوي الثاني أعماله بتلاة آيات من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على روح شهداء فلسطين وقطاع غزة.

وتحدث الأمين العام للحزب الدكتور راكان أبو طرية عن الدور الكبير لقيادة وكوادر الحزب في إبراز هويته السياسية ودخوله الحياة الحزبية متمسكاً بالأهداف والمبادئ التي تأسس عليها، واضعاً بصمته على خريطة الحياة السياسية والحزبية، من أجل ممارسة دوره الوطني كحزباً سياسياً وسطياً، على الساحة الحزبية، داخل حدود الدولة الأردنية وفي جميع محافظاتها.

وأكد ابو طرية أننا قرأنا في التاريخ بأن الحريات والديمقراطيات تنتزع من براثم السلطة والحكام، ولكن النموذج في هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً يختلف عن تلك النماذج والتجارب، فقد حبانا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد بقيادة حكيمة ملهمة يقودها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ووقفت هذه القيادة في صف شعبها ومنحته كل الدعم ليخط طريقه نحو الحرية والمشاركة في صنع القرار السياسي، فدعونا نستقبل هذه المنحة بالشكل الصحيح.

وقال المحامي فيصل العيسمي رئيس المجلس المركزي إن حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني كان من اوائل الأحزاب الأردنية التي التقت الرسائل الملكية السامية وعملت عليها، حيث أخذ الحزب على عاتقه توعية الرأي العام وتوجيهه كقوى سياسية وبضرورة تسهيل الطريق أمام المرأة والشباب لكي يقوموا في دورهم كمحرك رئيسي لعملية التحديث السياسي التي ستقود المجتمع نحو الحضارة والتقدم والرقي.

وتم استعراض التقرير الإداري للعام (2023) والمصادقة عليه وإقراره بالإجماع، كما تم استعراض التقرير المالي للعام ( 2023 ) والمصادقة عليه وإقراره من قبل الهيئة العامة للحزب.