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التلفزيون الأردني بحلة جديدة

13 مارس 2024
التلفزيون الأردني بحلة جديدة

وطنا اليوم:ظهر التلفزيون الأردني، بحلة جديدة تتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك.
كما اجرى التلفزيون تغييرات ضمت تصميم جديد لشعاره والشريط الاخباري إلى جانب تصميمات جديدة لإشارات البرامج ونشرات الاخبار.
مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد كان قد قال، إن الاعداد للدورة البرامجية الرمضانية، التلفزيونية والاذاعية، استمر عدة أشهر وبذلت جهود كبيرة لتقديم دورة برامجية مميزة تراعي خصوصية الشهر الفضيل.
واشتملت الدورة البرامجية التلفزيونية على باقة منوعة من البرامج الدينية والأسرية وبرامج المسابقات والدراما المحلية والعربية، كما اشتملت الدورة على أضخم انتاج درامي أردني هذا العام، مسلسل بعنوان ” الدوار العاشر”.


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