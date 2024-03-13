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الحوثيون يهاجمون مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي

13 مارس 2024
الحوثيون يهاجمون مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بصاروخ باليستي

وطنا اليوم:هاجمت جماعة “أنصار الله” اليمنية، مساء الثلاثاء، المدمرة الأمريكية لابون، في البحر الأحمر بصاروخ باليستي، لكن السفينة تصدت للهجوم.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة لابون في البحر الأحمر، لكنه لم يصبها، ولم تقع خسائر مادية أو بشرية.
وأضافت القيادة في بيان في وقت مبكر من الأربعاء: “نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة وسفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرتين مسيرتين أُطلقتا من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتدميرهما”.
في وقت مبكر من الثلاثاء، أعلنت جماعة “الحوثي” استهداف سفينة شحن أمريكية جديدة في مياه البحر الأحمر، استمرارا لعمليات دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر استهداف مصالح الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكل من يتعامل معها.
وأعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت ما قالت إنها “السفينة الأمريكية بينوكيو” في البحر الأحمر.
وقال سريع في الكلمة التي بثها التلفزيون: “تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتِها العسكريةَ سوفَ تتصاعدُ بعونِ اللهِ تعالى خلالَ شهرِ رمضانَ، شهرِ الجهادِ، نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، ولإخوانِنا المجاهدينَ في قطاعِ غزة”.
من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة، ولم تقع خسائر مادية أو بشرية بسبب الهجوم.


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