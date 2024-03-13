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شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

13 مارس 2024
شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

وطنا اليوم:استشهد فتى فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
وأصيب الفتى (13 عاما) برصاص قوات الاحتلال، وجرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مستشفيات القدس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن استشهاده.

شهيدان وإصابات برصاص قوات الاحتلال في القدس
وأفاد مصدر، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص قوات الاحتلال في من بلدتي بدو والجيب غرب مدينة القدس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما) وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وقد استشهد برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة الجيب.

اقتحام جنين
واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، برفقة جرافات عسكرية عبر فتحة مقيبلة وصولا إلى دوار الأحمدية في شارع حيفا.
واندلعت اشتباكات عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين


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