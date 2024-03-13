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وزير التربية: مؤشر خطير.. ونسبة فقر التعلم أكثر من 60 بالمئة

13 مارس 2024
وزير التربية: مؤشر خطير.. ونسبة فقر التعلم أكثر من 60 بالمئة

وطنا اليوم_  علق وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، على وجود “، عقب الضجة التي حدثت اثر تصريحه “طلبة بالصف العاشر لا يعرفون القراءة والكتابة”.
 
وقال الوزير، “مؤشر خطير ونسبة فقر التعلم كانت 52 بالمئة قبل كورونا وربما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 60 بالمئة”.
 
وعرف محافظة “فقر التعلم” بأنه وجود طالب في سن 10 سنوات (صف رابع الأساسي) لا يفهم ويستوعب فقرة من نص في اللغة العربية.
 
وأضاف أن هناك ما يسمى بالتعليم الالزامي وهو طالب يستمر في الدراسة إلى الصف العاشر وهو اجباري ولا يجوز قانونا أن يكون هناك طلبة خارج التعليم في هذا السن، حيث إنّ التعليم في العقد الأخير تراجع مستواه وهذا ما أدى إلى فقر التعلم.
 
وبين أن جائحة فيروس كورونا رفعت من نسبة فقر التعلم، حيث إنّ الجائحة كان أثرها كبير على التعلم ومدمر؛ وليس في الأردن فقط بل في كل دول العالم.
 
وأشار إلى أنه لا توجد دولة عطلت عن التعليم بشكل كلي أو جزئي عن التعليم أكثر من الأردن، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل نقص تدريب المعلمين والتسرب المدرسي وعدم الانضباط بالدوام، وهناك أسباب كثيرة.
 
وأوضح أن الطالب في عمر الـ10 سنوات لا يفصل من التعليم بأي شكل من الأشكال، لكن يجب علاجه قبل الوصول إلى الصف العاشر، كما يجب وضع خطط علاجية لمعالجة الضعف لدى الطلبة في بداية السن الدراسي.
 
ولفت إلى أن الطلبة الذين يذهبون إلى رياض الأطفال ثم يدخلون إلى المدرسة هم بالتأكيد أدائهم أفضل.

                           


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