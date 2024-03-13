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تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم في المنطقة

13 مارس 2024
تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم في المنطقة

وطنا اليوم_تُشير أحدث نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية إلى أن أجزاء واسعة من الشرق الأوسط على موعد مع حالة جوية ماطرة، خلال الأسبوع القادم تجلب الأمطار لأكثر من 8 دول عربية، وتترافق بكتلة هوائية أبرد من المُعتاد تتسبب بانخفاض على درجات الحرارة.

ويأتي تأثير الحالة الماطرة المُتوقعة على نطاق إقليمي، بفعل توقعات باندفاع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط تدريجيًا مع مطلع الأسبوع القادم، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة و رطبة ذات مصدر مداري، مما يؤدي الى أحوال جوية غير مستقرة واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر بشكل فعال في كل من مصر وبلاد الشام والسعودية بالإضافة إلى العراق والكويت، قبل أن يتحول لمنخفض جوي جبهي منتصف الأسبوع القادم .


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