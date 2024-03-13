بعد التراويح .. مسيرة حاشدة في إربد نصرة لغزة

وطنا اليوم_خرجت مسيرة حاشدة، عقب صلاة التراويح من مسجد بلال بن رباح في الحي الشرقي من مدينة إربد اليوم الثلاثاء، نصرة لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا باستمرار العدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على قطاع غزة مستهدفا المدنيين والأبرياء العزل.



وردد المشاركون في المسيرة التي شاركت فيها فعاليات شعبية وسياسية ونقابية وحزبية وشبابية ونسائية ومنظمات مجتمع مدني هتافات حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة رغم مرور 158 يوما من العدوان.



وندد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين انها حرب إبادة وتطهير عرقي تستهدف تفريغ القطاع من سكانه الأصليين.