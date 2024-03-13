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الاعلام العبري : ماجد فرج يعمل على بناء قوة مسلحة بغزة

13 مارس 2024
الاعلام العبري : ماجد فرج يعمل على بناء قوة مسلحة بغزة

وطنا اليوم_قالت القناة 14 الإسرائيلية إن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بدأ في العمل على بناء قوة مسلحة جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن قوة فرج -التي يعمل عليها- تتكون من عائلات لا تؤيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتوزيع المساعدات من جنوب القطاع إلى شماله.

وفي وقت سابق الثلاثاء قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس مجلس الأمن تساحي هنغبي التقى مؤخرا فرج بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


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