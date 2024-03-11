بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

سماع صوت انفجار في إربد والأمن يوضح

منذ ساعتين
سماع صوت انفجار في إربد والأمن يوضح

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أفاد مواطنون ليل الاثنين/ الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن.

واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، حيث تم التحرك للمكان من قبل دوريات الشرطة وجاري تمشيط المنطقة، إذ لم يعثر على أي شيء يُذكر ولم تشاهد أية أدخنة وما زالت الفرق منتشرة وتتابع تمشيط المنطقة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:49

دعوة أممية لإسكات الأسلحة في غزة بشهر رمضان

00:14

“الفوسفات” تهنئ جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك

22:52

الأمن يضبط سائق مركبة ظهر بفيديو أثناء تسببه بحادث لرقيب سير ويحجز المركبة

21:47

وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

20:43

بايدن: لا عملية عسكرية برفح دون خطة لأمن المدنيين

20:18

الصيام الإثنين أم الثلاثاء .. هلال رمضان يثير الجدل في الأردن

20:08

جامعة البترا تهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

20:07

السهيل تقرأ قصة الولد الطائر في منتدى البيت العربي الثقافي

20:04

توثيق عشرات حالات الاغتصاب في السودان

19:57

القره داغي يدعو للتبرع لغزة بدل العمرة

19:50

الاحتلال يضع أسلاكا شائكة قرب الأقصى

19:45

البوتاس العربية تهنئ الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وفيات
وفيات الإثنين 11-3-2024وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024