سماع صوت انفجار في إربد والأمن يوضح

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أفاد مواطنون ليل الاثنين/ الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في محافظة إربد شمال الأردن.



واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ قبل قليل لمديرية شرطة محافظة إربد حول سماع صوت انفجار في إحدى مناطق المحافظة، حيث تم التحرك للمكان من قبل دوريات الشرطة وجاري تمشيط المنطقة، إذ لم يعثر على أي شيء يُذكر ولم تشاهد أية أدخنة وما زالت الفرق منتشرة وتتابع تمشيط المنطقة .