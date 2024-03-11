بايدن: لا عملية عسكرية برفح دون خطة لأمن المدنيين

وطنا اليوم:قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أوضح أنه “لا عملية عسكرية في رفح ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين هناك”.

وأضاف البيت الأبيض “لم نر حتى الآن خططا قابلة للتنفيذ بشأن أمن وسلامة أكثر من مليون مدني في رفح”، مشيرا إلى سعي الإدارة الأميركية لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة “يوفر الأساس لسلام مستدام وتخفيف المعاناة وإعادة الرهائن”.