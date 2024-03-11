الصيام الإثنين أم الثلاثاء .. هلال رمضان يثير الجدل في الأردن

وطنا اليوم:بين الهلال والهلال هلال، هذا حال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية ليل الاثنين، اذ بادر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الى تصوير الهلال والذي ظهر كبير الحجم، في الوقت الذي أعلن مفتي المملكة احمد الحسنات أمس الاحد ان اليوم اليوم الاثنين هو متمم شعبان، على ان معظم الدول العربية اعلنت اليوم غرة رمضان.

ووسط جدل كبير يؤكد مستخدمو المواقع ان قمر الأردن اليوم ابن يومين وليس ابن يوم واحد، فيما يؤكد فقهاء ان رأي مجلس الافتاء استند الى الرؤيا التي لم تتحقق أمس، وليس تولد الهلال.

آخرون قالوا انه من الواضح انه يوما قد ذهب علينا من رمضان، عبارات كثيرة قيلت في هذا الموضوع بعضها ينشر ويعاد نشره وبعضها لا، ووسط كل هذا فإن بداية رمضان بالأردن ستكون غدا الثلاثاء، والسحور الأول بعد ساعات من كتابة هذه السطور.

الى ذلك قال أستاذ علم الفلك في جامعة آل البيت الدكتور مشهور الوردات:إن صيام الاردن صحيح، لانه استند على الرؤية الشرعية وليس على الحسابات الفلكية، وهذا الرأي أخذت به الاردن والمغرب وسلطنة عمان ودول آسيوية أخرى بينها اندونيسيا وباكستان.

وبالنسبة للسعودية، اضاف الدكتور الوردات الذي كان عضوا بلجنة الأهلّة:لم يرَ أحد الهلال ولكن السعودية أخذت بالحسابات الفلكية لذلك أعلنت الصيام الاثنين.

وحول يوم عيد الاضحى، قال الوردات:الأرجح أن عيد الاردن يفترض أن يكون مختلفا عن السعودية ولكنه يرى ان الاردن سيعلن العيد مع السعودية.

وكان مفتي عام المملكة أحمد الحسنات أكد، أن الحسابات العلمية والفلكية نفت إمكانية رؤية هلال شهر رمضان ولهذا لم يتبع الأردن الدول التي لم تعتمد على الرؤية الشرعية.

وأشار الحسنات إلى أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع العلم، حيث اعتمد الأردن على 6 لجان رصد لدراسة مدة مكوث الهلال، بما يتطابق مع المعايير الدقيقة التي أكّدت تعذر رؤيته في جميع المناطق.

وأردف في مداخلة تلفزيونية، أن شهادة الأشخاص تُرد ولا تُقبل في حال لم تتطابق مع الحسابات الفلكية، منوها إلى عدم وجود إشكالية بمطابقة الصيام بين الدول، رغم أن اجتهادهم مقبول شرعا، الا أن عدم مطابقة الصيام ليس سياسات أو مناكفات بين الدول، كما هو متداول بين البعض انما اجتهاد وحسابات فلكية.

وأوضح الحسنات أن الأردن يتماشى مع الدول المحيطة في حال توافقت مع الحسابات الفلكية، لافتا إلى أن ثلاثة أرباع العالم الإسلامي من حيث العدد، ليسوا صائمين الاثنين وأعلنت دولهم أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يتطابق مع الأردن.