الاحتلال يعتقل يهوديا أحرق علم “إسرائيل” ورفع علم فلسطين

وطنا اليوم:ألقت شرط الاحتلال الإسرائيلي القبض على يهودي أرثدوكسي في حي مئة شعاريم.

وقالت شرطة الاحتلال إن سبب إلقاء القبض على المتهم يعود لقيامه بإحراق علم “إسرائيل” خلال مشاركته في مسيرة في المنطقة.

وبينت شرطة الاحتلال أن المتهم قام برفع العلم الفلسطيني ولافتات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أنه اندلعت مواجهات بين المشاركين في المسيرة وسكان المنطقة، شملت إلقاء البيض على المشاركين في المسيرة بسبب المعارضة الشديدة لتصرفاتهم، حيث عمل أفراد الشرطة على تفريق المتظاهرين.

ويذكر أن اليهود الأردوكس طائفة دينية يهودية تعارض قيام دولة “إسرائيل” المزعومة.