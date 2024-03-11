الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم التأكيد خلاله على أهمية التوصل للتهدئة في غزة، وبما يمكّن من إدخال المزيد من المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.