الملك وعاهل البحرين يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في الأقصى

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة.

وتم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتبادل جلالتاهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.