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القوات المسلحة: تنفيذ 7 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

منذ ساعتين
القوات المسلحة: تنفيذ 7 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الاثنين، 7 إنزالات جوية مشتركة مع دول صديقة، على قطاع غزة.
واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة.
وشاركت في العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة لفرنسا، وطائرة تابعة لبلجيكيا.
وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين، ودعماً لصمود الفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين أول العام الماضي.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 38 إنزالاً جوياً أردنياً، و46 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول صديقة.


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