السياسية والبرلمانية في الميثاق الوطني تقر رؤيتها ورسالتها

وطنا اليوم_اجتمعت اللجنة التنفيذية للشؤون السياسية والبرلمانية في حزب الميثاق الوطني برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم الطراونة وحضور أعضاء اللجنة سعادة السيدة ميادة شريم والسيد طارق حجازي والسيد يزن اسعيفان والسيد مظهر الشريدة.



وأقرت اللجنة خلال الاجتماع رؤيتها ورسالتها وبرنامج عملها للمرحلة القادمة والتي تمثلت في التركيز على تكثيف اللقاءات النوعية لتمكين الشباب والمرأة سياسياً وعلى نطاق واسع، والتركيز على لقاءات توعوية تعنى في قانوني الانتخاب والأحزاب، اضافةً الى ترسيخ اهداف وبرامج الحزب ورفع كفاءة العمل بين أعضاء الحزب كافة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتنمية الحياة السياسية، وتحقيق أفضل تشاركية بين أعضاء الحزب في البرلمان الأردني وتمكينهم تشريعياً ورقابياً، ومتابعة مستوى المشاركة السياسية وكسب التأييد الجماهيري.