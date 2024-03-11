حزب إرادة يلتقي مع عدد من طلبة جامعة اليرموك ويؤكد ان مشاركة الشباب في الاحزاب سيعزز دورهم في صنع القرار..فيديو وصور

وطنا اليوم:عقد حزب إرادة لقاءً حواريًا غير رسميا (خارج الجامعة) مع نخبة من طلبة جامعة اليرموك في محافظة اربد، وتمحور اللقاء حول أهمية المشاركة بالأحزاب والتعريف بنهج حزب إرادة ومبادئه الأساسية، وذلك بحضور الأمين العام نضال البطاينة ورئيس مجلس فرع الحزب في محافظة اربد صهيب بني يونس والمنسق العام لمكتب الشباب أحمد البواعنة وعدد من الامناء العامين المساعدين.

وتناول اللقاء الذي تميز بالصراحة والشفافية هواجس الشباب من الصورة النمطية المأخوذة عن الأحزاب التقليدية،بانها بوابة لعودة نفس النخب السابقة لمواقع صنع القرار ، وأنها لن تفسح المجال لبروز قيادات جديدة وخصوصًا من فئة الشباب، وعبر الشباب عن إعتزازهم بالقيادة الهاشمية التي تحث دوما على تمكين الشباب ولكن ثقة المواطن بالحكومات ومجالس النواب في تراجع، وان المطلوب حاليا انتاج الحياة الحزبية وانضاجها وفق متطلبات المرحلة وتحدياتها .

بدوره قدم الأمين العام نضال البطاينة شرحًا مفصلًا عن حزب إرادة، وأنه يختلف عن غيره، ففي الحزب قرابة سبعة آلاف عضو يضم بين جنباته من كل فئات الشعب، فقد وصل الحزب الى كل منطقة وقرية ومخيم وتجمع سكاني في الأردن، ولم يجمع هويات إنما كل من انضم للحزب كان عن قناعة تامة.

وأضاف إن الشباب ما دون ال ٣٥ عام يمثلون ما نسبته 38 بالمئة من عدد المنتسبين وهذه نسبة يعتبرها الحزب أنها لا زالت متواضعة وسيكون لهم دور مؤثر في مراكز صنع القرار، وهناك 54 عامل وطن و 1500 اكاديمي من الجامعات الاردنية ومتقاعدين عسكريين ومدنيين ومعلمين وطلبة ومعطلين عن العمل، وأكد البطاينة انه وغيره من المسؤولين السابقين نسبتهم قليلة في الحزب ووجودهم من أجل تصدير الشباب وليس منهم من يسعى إلى مصالح أو إعادة أنتاج مضيفا أن المساعد الأول لرئيس المجلس الوطني في الحزب شاب عمره ٢٧ سنة، ومساعد رئيس المجلس المركزي شاب يبلغ من العمر ٣٠ سنة وأن نائب الأمين العام للشؤون السياسية شاب عمره ٣٥ سنة وأن النسبة الأكبر من أعضاء الأمانة العامة هم من الشباب كما أن في إرادة مكتب للشباب بهيكل تنظيمي مستقل وهم مسؤولين عن قراراتهم.

وبين منسق عام مكتب الشباب أحمد البواعنة أن عمره ٢٢ عام و أنه لم ينضم للحزب إلا بعد حضوره لعدد من اجتماعاته، وإنه في الوضع الحالي لن يتأتى طموح الشباب في حال بعدهم عن الأحزاب، فعند انضمام الشباب للأحزاب التي تعطي فرصة للجميع للوصول الى مواقع قيادية وفق الكفاء والبذل للحزب وليس الأقدمية في الحزب او العلاقات ، فإنه حينها تتحقق طموحاتهم، وأضاف البواعنة أنه إنتزع سلميا موقعه في مكتب الشباب ولم يعطى له لأنه خصص جل وقته للحزب ويتعب كثير لأنه يدرك المرحلة التي يمر بها بلدنا ولأنه يدرك كذلك واقع الشباب الذي يجب أن يتغير.

وأضاف البواعنة ان حزب إرادة يحرص على مشاركة الشباب، ويبحث عن الكفاءات، وتشكيل هياكل الحزب والأمانة العامة يشهد على ذلك، خاصة إن إرادة ليس مزدحمًا بالنخب السياسية والسواد الأعظم منه من الطبقات الشعبية وليس من المسؤولين السابقين.

وقدم رئيس مجلس فرع اربد صهيب بني يونس والأمناء العامين المساعدين أحمد بواعنة وهيثم الزواهرة مداخلات اكدت إن حزب إرادة يحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات مع الشباب لمزيد من الحوار معهم للتعرف على همومهم، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي بمشاركة الجميع وفي مقدمتهم الشباب، ولذلك حرص حزب إرادة على إنشاء مكتب للشباب يتمتع بهيكل تنظيمي خاص لتمكين الشباب من صنع القرار.