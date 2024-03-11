القبض على عدد من منتحلي صفة طبيب أسنان في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت نقابة اطباء الاسنان الاردنية بياناً اليوم الاثنين، جاء فيه:

تم رصد شكوى من قبل مواطنة في لجنة الشكاوى التابعة للنقابة على أطباء أسنان يمارسون المهنة في اكثر من موقع ، وبعد تحويل الملف للجنة المهنة والتدقيق على المشتكى عليهم تبين انهم منتحلو صفة طبيب اسنان ومندوب شركة زراعة اسنان يمارسون المهنة داخل عيادات غير مرخصة.

وفي اول قضية للجنة المهنة باشرت فوراً وبالتنسيق مع النقيب وأعضاء مجلس النقابة بعمل كمين للمشتكى عليهم بوجود ضابطة عدلية ورئيس لجنة المهنة الدكتور مهند الجمال ورئيس لجنة الشكاوي الدكتور فراس العقرباوي ،وفوراً تم القاء القبض عليهم وهم الان بين يدي العدالة …

وتؤكد النقابة أنها مستمرة بنفض الغبار عن هذه المهنة النبيلة ،والعمل على حمايتها وتطويرها ..

كما تدعو كافة المواطنين الى التواصل معها في ما يتعلق بأية تجاوزات من قبل مدعي المهنة أو من يمارسها دون ترخيص.