نقابة اطباء الأسنان ترصد شكوى من مواطنة على منتحلي مهنة الطب

وطنا اليوم_رصدت نقابة اطباء الأسنان شكوى من قبل مواطنة في لجنة الشكاوي على أطباء أسنان يمارسون المهنة في اكثر من موقع ، وقال الدكتور مهند الجمال انه وبعد تحويل الملف للجنة المهنة والتدقيق على المشتكى عليهم تبين انهم منتحلوا صفة طبيب اسنان ومندوب شركة زراعة اسنان يمارسون المهنة داخل عيادات غير مرخصة ،

وتعتبر هذه اول قضية للجنة المهنة تم المباشرة بها وبالتنسيق مع النقيب ومجلس النقابة بعمل كمين للمشتكى عليهم بوجود ضابطة عدلية ورئيس لجنة المهنة الدكتور مهند الجمال ورئيس لجنة الشكاوي الدكتور فراس العقرباوي ،وفوراً تم القاء القبض عليهم وهم الان في يدي العدالة …