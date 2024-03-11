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وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

منذ 3 ساعات
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

وطنا اليوم:أصدر وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، الأمر المالي رقم (3) لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأكد العسعس، نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 والتي تنص على أن “يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة”.
كما أكد نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن “يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة “.


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