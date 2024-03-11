أبويحيى: 90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية والملكية

وطنا اليوم:أعرب عضو مجلس النواب، سليمان أبو يحيى، عن استغرابه جراء منح اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، صفة الاستعجال.

وقال أبو يحيى، خلال جلسة النواب التشريعية الإثنين، “لماذا لا نأخذ وقتنا في مناقشة الاتفاقية، والتأكد بصورة كافية من صياغة الاتفاقية، وخاصة أننا لنا تجارب سابقة مع حكومات سابقة في اتفاقيات وقعت بصورة خاطئة، ونحن الآن نسير نحو التحكيم”.

وأضاف، أن المبررات التي قدمتها الوزيرة نانسي نمروقة حول تمديد الاتفاقية مدة 5 سنوات إضافية، غير مقنعة، “أرى أنها لم تقرأ الاتفاقية، لأن الحجة الأولى كورونا لكن الشركة كانت تربح، والحجة الثانية توسعة المطار، فهل نحتاج إلى اتفاقية بهذا الحجم لمطارنا الوحيد لغايات توسعة لا تذكر”.

ونوه إلى أن التعديل الحالي على الاتفاقية يعتبر السادس منذ توقيعها، مشيرًا إلى أن المطار يعد متواضعًا ونحتاج إلى تطوير.

ووجه أبو يحيى حزمة من الأسئلة للحكومة: هل بحثتم عن مستثمر آخر؟، والإيرادات بقيمة 100 مليون، قد يأتي مستثمر آخر ويمنح مبلغ أكبر، ويجب استدراج العروض.

وتابع: أنا مسؤول عن كلامي، 90 بالمئة من إدارة المطار تقوم بها الأجهزة الأمنية والملكية.. واقل من 10 بالمئة تقوم بها الشركة.