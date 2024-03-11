يحدث في الاردن .. كيلو ورق العنب بـ 10 دنانير

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الاثنين، بمجموع كلي 3218.638 طن، وبلغت كمية الخضار 2423.728 طن، والفواكه 583.173 طن.

وتراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر الدوالي بين 600 و1000 قرش (10 دنانير)، وسعر كيلو الملوخية “فرط” بـ1000 قرش، وسعر الخس الأحمر بين 150 و250 قرشًا، وسعر الباميا بين 300 و450 قرشًا، والكوسا بين 40 و60 قرشا.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر كل من التوت والتوت البري “بلوبيري” بين 900 و1000 قرش، وسعر الرمان بين 80 و 100 قرشا، وسعر كيلو التفاح بين 60 و 130 قرشا، والخوخ بين 120 و150 قرشا.

وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة في سوق الجملة المركزي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين ويساهم في تنوع وتوفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.