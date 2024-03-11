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1.1 مليار دولار الدخل السياحي للأردن في 2024

منذ 3 ثواني
1.1 مليار دولار الدخل السياحي للأردن في 2024

وطنا اليوم:تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط من عام 2024 نمواً نسبته 8.9%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023.
ووفق بيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدخل السياحي في شهر شباط الماضي؛ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار).
أما خلال الشهرين الأولين فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5% بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).


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