أمنية تعزز التزامها بالابتكار التكنولوجي في الأردن وتتوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل محافظة المفرق

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة بيون البحرينية ، اليوم عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الجيل الخامس (5G) في محافظة المفرق، مما يعد خطوة مهمة في سبيل جلب فوائد هذه التكنولوجيا التحويلية إلى المزيد من عملائها في مختلف محافظات المملكة.

وبهذا التوسع يصل إجمالي عدد المحافظات الأردنية التي تغطيها شبكة الجيل الخامس من أمنية U5G إلى 5 محافظات هي إلى جانب المفرق التي تمتاز بكثافتها السكانية العالية : عمّان، والزرقاء، وإربد، والعقبة، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حالياً من خدمات هذه الشبكة نحو 15 ألف أسرة ، والمتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير بعد إضافة مواقع جديدة أخرى.

وتجسد هذه الخطوة مدى إلتزام شركة أمنية بدعم التوجهات الاستراتيجية للأردن ورؤيته بريادة المستقبل الرقمي ومواكبة عجلة التحول الذكي في مختلف المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه :” فخورون بالإعلان عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بأمنية U5G لتشمل 5 محافظات أردنية، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على التزامنا بتقديم أفضل تجارب الاتصال لعملائنا، ودعم رؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل رقمي مزدهر، حيث نؤمن بأن تقنية الجيل الخامس ستلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تمكين مختلف القطاعات وتعزيز فرص الابتكار والنمو الاقتصادي”.

وأشار قمحيه إلى حرص شركة أمنية على تكوين شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في مجال الاتصالات أبرزها شركة إريكسون واستخدام تقنيتها (MIMO) لضمان مواكبة أحدث التطورات في تقنية الجيل الخامس في أكثر من 700 موقع في 4 محافظات رئيسية هي؛ العاصمة عمّان، والزرقاء، وإربد، والعقبة.

وأكد قمحيه أن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس سيُحدث نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة في الأردن، مما سيدعم من مسيرة التقدم والازدهار في المملكة، لافتاً إلى أن أمنية ستواصل دورها الرائد في تزويد عملائها بأحدث حلول الاتصالات وأكثرها تقدماً لتضمن لهم تجربة سلسة وموثوقة إلى جانب الاستمتاع الكامل بمزايا الجيل الخامس، مثل السرعات والسعة والاستجابة المحسنة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية تعد أول مشغل اتصالات أردني طرح خدمات الجيل الخامس تجارياً في الأردن في شهر نيسان من العام الماضي 2023، حيث خصصت الشركة ما يقرب من 400 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويغطي هذا الاستثمار الأجهزة والمعدات والتقنيات والإعلانات وقنوات البيع والموارد البشرية، فيما تم تخصيص 100 مليون دولار من هذا الاستثمار في عام 2023 وحده.