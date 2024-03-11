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الحسنات : ثلاثة أرباع العالم الإسلامي من حيث العدد ليس صائمًا الإثنين

منذ ساعة واحدة
الحسنات : ثلاثة أرباع العالم الإسلامي من حيث العدد ليس صائمًا الإثنين

وطنا اليوم:أكد مفتي عام المملكة أحمد الحسنات أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع العلم، حيث اعتمد الأردن على 6 لجان رصد لدراسة مدة مكوث الهلال، بما يتطابق مع المعايير الدقيقة التي أكّدت تعذر رؤيته في جميع المناطق.
وقال الحسنات، إن الأردن يعتمد على الرؤية الشرعية المدعمة من قبل علم الفلك وملتزم بالمجمع الفقهي منذ سنوات، منوهًا إلى أن الحسابات العلمية والفلكية نفت إمكانية رؤية الهلال ولهذا لم يتبع الأردن الدول التي لم تعتمد على الرؤية الشرعية.
وأردف، أن شهادة الأشخاص تُرد ولا تُقبل في حال لم تتطابق مع الحسابات الفلكية، منوها إلى عدم وجود إشكالية بمطابقة الصيام بين الدول، رغم أن اجتهادهم مقبول شرعا، الا أن عدم مطابقة الصيام ليس سياسات أو مناكفات بين الدول، كما هو متداول بين البعض انما اجتهاد وحسابات فلكية.
وأوضح الحسنات أن الأردن يتماشى مع الدول المحيطة في حال توافقت مع الحسابات الفلكية، لافتا إلى أن ثلاثة أرباع العالم الإسلامي من حيث العدد، ليسوا صائمين اليوم وأعلنت دولهم أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يتطابق مع الأردن.


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