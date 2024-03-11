بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الشاب عماد ناصر التل يعفو عن دين بقيمة ١٦ الف دينار لشخض بعد وفاته إكراماً لله تعالى وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

منذ ساعتين
الشاب عماد ناصر التل يعفو عن دين بقيمة ١٦ الف دينار لشخض بعد وفاته إكراماً لله تعالى وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:35

إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل

05:26

اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء

03:28

حمودة يدعو المواطنين لتقسيم شراء الدجاج على فترات برمضان

02:23

هآرتس: جسر جوي وبحري غير مسبوق لمد إسرائيل بالأسلحة الأميركية

02:20

مصادر عبرية : يمكن إنهاء القتال في خان يونس خلال أيام

01:17

ماكرون يعلن مشروع قانون “للمساعدة على الموت”

00:45

ولي العهد: نبتهل إلى المولى أن يمن علينا وعلى العالم أجمع بالسلام

00:10

الجيش الإسرائيلي: سنفعل ما في وسعنا ليكون رمضان سلميا وهادئا

23:55

اعتقالات واعتداءات… التوتر يخيم على أجواء الأقصى عشية رمضان

23:15

غالانت: إقامة الرصيف البحري بغزة سيقوض سلطة حماس

23:12

ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في محافظة إربد

23:08

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

وفيات
وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024