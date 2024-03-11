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إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل
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الشاب عماد ناصر التل يعفو عن دين بقيمة ١٦ الف دينار لشخض بعد وفاته إكراماً لله تعالى وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
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الشاب عماد ناصر التل يعفو عن دين بقيمة ١٦ الف دينار لشخض بعد وفاته إكراماً لله تعالى وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
منذ ساعتين
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24 ساعة
06:35
إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل
05:26
اتفاقية بين جامعتي آل البيت والاسراء
03:28
حمودة يدعو المواطنين لتقسيم شراء الدجاج على فترات برمضان
02:23
هآرتس: جسر جوي وبحري غير مسبوق لمد إسرائيل بالأسلحة الأميركية
02:20
مصادر عبرية : يمكن إنهاء القتال في خان يونس خلال أيام
01:17
ماكرون يعلن مشروع قانون “للمساعدة على الموت”
00:45
ولي العهد: نبتهل إلى المولى أن يمن علينا وعلى العالم أجمع بالسلام
00:10
الجيش الإسرائيلي: سنفعل ما في وسعنا ليكون رمضان سلميا وهادئا
23:55
اعتقالات واعتداءات… التوتر يخيم على أجواء الأقصى عشية رمضان
23:15
غالانت: إقامة الرصيف البحري بغزة سيقوض سلطة حماس
23:12
ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في محافظة إربد
23:08
اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان
وفيات
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حوادث وجرائم
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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سياسة الخصوصية
من نحن