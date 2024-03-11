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حمودة يدعو المواطنين لتقسيم شراء الدجاج على فترات برمضان

منذ 4 ساعات
حمودة يدعو المواطنين لتقسيم شراء الدجاج على فترات برمضان

وطنا اليوم_دعا رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس فارس حمودة المواطنين إلى تقسيم شراء الدجاج خلال الأسبوع من رمضان.

ولفت حمودة في تصريح إلى أن تقسيم شراء الدجاج خلال الأسبوع الأول سينعكس على أسعاره خلال الأسبوع الثاني بالانخفاض.

واشار أن مادة الدجاج متوفرة في الأسواق وبأسعار مستقرة مبينا ان ارتفاع الطلب سينعكس على الاسعار.

ولفت الى ان سعر كيلو الدجاج الطازج بلغ امس مابين ٢ دينار و٢.٣٠ دينار للكيلو الواحد حسب الجودة والوزن في حين بلغ سعر كيلو دجاج النتافات نحو ١٦٠ قرشا إلى ١٧٥ قرشا للكيلو الواحد.

وبين ان انتاج الدجاج سيرتفع خلال شهر رمضان 30% مقارنة مع الأشهر الأخرى.

وقدر حمودة انه سيتم انتاج نحو 25 مليون دجاجة في شهر رمضان.

واشار الى انه سيتم إنتاج قرابة 850 ألف طير دجاج يوميا خلال الشهر الفضيل.

ولفت إلى أن كمية إنتاج الدجاج ستحقق وفرة داخل الأسواق المحلية، متوقعا بأن سعر كيلو دجاج النتافات لن يتجاوز 175 قرشا للكيلو.

وبين ان الطلب ارتفع خلال الايام الماضية بالتزامن مع صرف الرواتب متوقعا أن يرتفع الطلب بنسب أكبر خلال الأسبوع القادم.

وذكر ان اسعار الدجاج شبه مستقرة ولن يطالها اية ارتفاعات بسبب توفر الدجاج داخل المزارع وإنتاج كميات كافية خلال الشهر الفضيل.

ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات، فيما تتتوزع المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي يبلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت 85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد بلغ 278 مزرعة.


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