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اعتقالات واعتداءات… التوتر يخيم على أجواء الأقصى عشية رمضان

منذ ساعة واحدة
اعتقالات واعتداءات… التوتر يخيم على أجواء الأقصى عشية رمضان

وطنا اليوم_خيم التوتر على أجواء المسجد الأقصى اليوم الأحد، وذلك قبل يوم واحد من دخول شهر رمضان الذي أعلنت السلطة الفلسطينية ودول عدة بدئه يوم غد، في حين أعلنت دول أخرى بدئه الثلاثاء.

فقد منعت القوات الإسرائيلية أعدادا كبيرة من الفلسطينيين المتجهين لأداء صلاة العشاء والتروايح، من دخول المسجد الأقصى، في أولى ليالي رمضان، ما دفع كثيرين إلى الصلاة في أزقة البلدة القديمة، بينما اعتدت في الوقت ذاته على عدد ممن توافدوا إلى المسجد.

ويستقبل الفلسطينيون شهر رمضان بمزاج كئيب وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية وشبح الحرب والجوع في غزة، مع تعثر المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم نشر آلاف من أفراد الشرطة في القدس، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 20 شخصا “يشتبه في تحريضهم على الإرهاب”، في الوقت الذي تم فيه منع دخول الشباب إلى المسجد والسماح للنساء فوق سن 40 عاما.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بأن أي اقتحام من الشرطة لباحات المسجد الأقصى خلال رمضان سيتخذ بتعليمات منه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش نشر قوات كبيرة من الشرطة في محيط المسجد الأقصى، خوفا من “اندلاع اضطرابات عنيفة” مع بدء شهر رمضان.


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